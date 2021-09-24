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Азербайджан представил свою литературу на книжной ярмарке в Москве 

Азербайджан представил свою литературу на книжной ярмарке в Москве  В Москве в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" открылась 34-ая Московская международная книжная ярмарка.
Литература
24 сентября 2021 г. 19:11
Азербайджан представил свою литературу на книжной ярмарке в Москве 

В Москве в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" открылась 34-ая Московская международная книжная ярмарка.

Как сообщает российское бюро Report, на мероприятии также представлен стенд с азербайджанской литературой.

Представитель Министерства культуры Азербайджанской Республики Акиф Марифли отметил, что на выставке представлены недавно изданные в Азербайджане книги о культуре, истории, литературе и географии: "Участие в таких мероприятиях важно с точки зрения получения опыта и представления нашей страны на международной арене. Этот год президентом Азербайджана объявлен годом Низами Гянджеви, в связи с чем проводятся многочисленные мероприятия для большего информирования мирового сообщества о деятельности этой личности".

Он также подчеркнул, что участие Азербайджана в выставке и представление новых книг о Карабахе поможет вновь напомнить о победе Азербайджана в результате 44-дневной войны и подчеркнуть роль этих событий в истории государства.

Сообщается, что более 200 издательств из различных регионов России и стран представили свои книги и программу в павильоне и отапливаемых уличных шатрах. Здесь можно будет найти долгожданные книжные новинки 2021 года, бестселлеры, художественную литературу, нон-фикшн, детскую и учебную литературу, комиксы и музейные издания. Книги будут продаваться по издательским ценам.

За четыре дня на Московской международной книжной ярмарке пройдет более 300 мероприятий на девяти площадках. В рамках ярмарки состоятся встречи с известными авторами, презентации книг, открытые дискуссии и мастер-классы.

Выставка продлится до 27 сентября и будет открыта для всех желающих.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq kitab yarmarkasında Azərbaycan kitabları da nümayiş olunur

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