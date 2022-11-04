Американский писатель Стивен Кинг едет в Киев, чтобы оказать поддержку Украине

Американский писатель Стивен Кинг направляется в Киев.

Американский писатель Стивен Кинг направляется в Киев.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале Верховной рады Украины.

"Он едет на поезде из Варшавы. Специально для Кинга к поезду прицепили отдельный вагон", - сообщается в посте.

Ранее один из самых известных писателей современности неоднократно высказывался в поддержку Украины.

21 сентября текущего года Кинг, прозванный "Королем ужасов", отпраздновал юбилей - ему исполнилось 75 лет. За свою карьеру автор продал более 350 млн копий своих произведений, многие из которых легли в основу популярных фильмов и сериалов.