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130-летие Ахмеда Джавада отметят в Анкаре

130-летие Ахмеда Джавада отметят в Анкаре Сегодня в столице Турции, Анкаре, отметят 130-летие выдающегося азербайджанского поэта, просветителя и общественного деятеля Ахмеда Джавада.
Литература
5 мая 2022 г. 11:08
130-летие Ахмеда Джавада отметят в Анкаре

Сегодня в столице Турции, Анкаре, отметят 130-летие выдающегося азербайджанского поэта, просветителя и общественного деятеля Ахмеда Джавада.

Как сообщает Report, посвященное жизни и творчеству поэта мероприятие проводится при организации посольства Азербайджана в Турции.

На мероприятии будет почтена память Ахмеда Джавада, отмечены его заслуги в азербайджанской литературе, достойный вклад в борьбу за независимость.

В мероприятии примет участие депутат Милли Меджлиса Азиз Алекперов. Он также посетит Музей истории Турции в Анкаре и будет участвовать в открытии памятника великому поэту.

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Версия на азербайджанском языке Ankarada Əhməd Cavadın 130 illik yubileyi qeyd olunacaq

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