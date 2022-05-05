130-летие Ахмеда Джавада отметят в Анкаре

Сегодня в столице Турции, Анкаре, отметят 130-летие выдающегося азербайджанского поэта, просветителя и общественного деятеля Ахмеда Джавада.

Сегодня в столице Турции, Анкаре, отметят 130-летие выдающегося азербайджанского поэта, просветителя и общественного деятеля Ахмеда Джавада.

Как сообщает Report, посвященное жизни и творчеству поэта мероприятие проводится при организации посольства Азербайджана в Турции.

На мероприятии будет почтена память Ахмеда Джавада, отмечены его заслуги в азербайджанской литературе, достойный вклад в борьбу за независимость.

В мероприятии примет участие депутат Милли Меджлиса Азиз Алекперов. Он также посетит Музей истории Турции в Анкаре и будет участвовать в открытии памятника великому поэту.