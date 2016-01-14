В Лос-Анджелесе проходит церемония объявления претендентов на кинопремию "Оскар"

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Церемония объявления номинантов на самую престижную в мире кино премию "Оскар" началась в театре Самуэля Голдуина в лос-анджелесском районе Беверли-Хиллз. Она будет проходить в два этапа.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, сначала мексиканский режиссер Гильермо дель Торо и тайваньский режиссер Энг Ли называют претендентов в таких категориях, как лучший анимационный фильм, лучшая кинематография, лучший дизайн костюмов, лучший документальный фильм, лучший короткий документальный фильм, лучший грим и парикмахерская работа, оригинальная песня, лучший короткий анимационный фильм, лучший короткий боевик и лучшая звукорежиссура и озвучивание.

На эту часть церемонии отводится 8 минут. Затем президент Американской академии киноискусств Шерил Бун Айзекс - первая афроамериканка, избранная на этот пост, и американский актер Джон Красински представят список претендентов в наиболее престижных номинациях: лучшие фильм, режиссер, актеры, сценарий и ряде других.

На церемонию аккредитованы более 400 журналистов из разных стран. Академия обещает распространить полный список номинантов одновременно с церемонией на своем официальном сайте.

Обладатели "Оскара" станут известны 28 февраля. 88-я церемония вручения премий пройдет в театре "Долби" и будет транслироваться телекомпанией ABC на 225 стран.