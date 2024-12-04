Завотделом: Азербайджан может стать лидером в сфере игровых технологий

Азербайджан может стать лидером в сфере игровых технологий.

Азербайджан может стать лидером в сфере игровых технологий.

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, об этом сказал журналистам заведующий отделом творческих индустрий и цифрового развития Министерства культуры Рашад Азизов на Саммите по игровым технологиям, проходящем в рамках церемонии закрытия Молодежной столицы.

Он отметил, что интерес к виртуальным играм растет с каждым годом: "В Азербайджане этим процессам также уделяется особое внимание. За год в рамках программы бизнес-инкубации Министерства культуры сформировалось 15 новых игровых студий".

По его словам, в ближайшем будущем Азербайджан может стать лидером в этой области: "Наша страна может достичь больших успехов и стать лидером в сфере игровых технологий".