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Завотделом: Азербайджан может стать лидером в сфере игровых технологий

Завотделом: Азербайджан может стать лидером в сфере игровых технологий Азербайджан может стать лидером в сфере игровых технологий.
Kультурная политика
4 декабря 2024 г. 11:56
Завотделом: Азербайджан может стать лидером в сфере игровых технологий

Азербайджан может стать лидером в сфере игровых технологий.

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, об этом сказал журналистам заведующий отделом творческих индустрий и цифрового развития Министерства культуры Рашад Азизов на Саммите по игровым технологиям, проходящем в рамках церемонии закрытия Молодежной столицы.

Он отметил, что интерес к виртуальным играм растет с каждым годом: "В Азербайджане этим процессам также уделяется особое внимание. За год в рамках программы бизнес-инкубации Министерства культуры сформировалось 15 новых игровых студий".

По его словам, в ближайшем будущем Азербайджан может стать лидером в этой области: "Наша страна может достичь больших успехов и стать лидером в сфере игровых технологий".

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Версия на азербайджанском языке Şöbə müdiri: Azərbaycan oyun texnologiyaları sahəsində liderə çevrilə bilər

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