Завершился VII Габалинский международный музыкальный фестиваль

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Состоялись церемония закрытия и заключительный концерт VII Международного музыкального фестиваля, организованного при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, церемония закрытия и заключительный концерт VII Габалинского международного музыкального фестиваля были организованы в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева.

Депутат Милли Меджлиса, председатель Республиканского совета аксакалов, кавалер ордена «Шохрат» Фаттах Гейдаров в своем выступлении на церемонии закрытия фестиваля с участием министра и депутатов Милли Меджлиса, послов зарубежных стран в нашей стране, представители государства и правительства подчеркнул, что VII Габалинский международный музыкальный фестиваль, организованный по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева, является знаменательным событием в жизни нашей страны. Фаттах Гейдаров выразил президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой признательность за организацию фестиваля, отметив, что фестиваль вызвал большой резонанс.

Он добавил, что нынешний фестиваль является важным шагом, направленным на пропаганду азербайджанской культуры в мире.

Художественный руководитель фестиваля, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли в своем выступлении отметил, что фестиваль состоялся благодаря непосредственной помощи Фонда Гейдара Алиева. Фархад Бадалбейли от имени участников фестиваля поблагодарил президента Фонда Мехрибан Алиеву.

В заключение директор Камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Григорий Ковалевский в своем выступлении поздравил азербайджанский народ с успешным завершением этого музыкального праздника.

После выступлений начался заключительный концерт фестиваля.

Фестиваль завершился фейерверком.