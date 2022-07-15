Завершились проходившие в Шуше Дни поэзии Вагифа

В культурной столице Азербайджана, Шуше, завершились Дни поэзии Вагифа, организованные Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Союзом писателей Азербайджана.

В культурной столице Азербайджана, Шуше, завершились Дни поэзии Вагифа, организованные Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Союзом писателей Азербайджана.

Как сообщает Report, Дни поэзии Вагифа, насчитывающие 40-летнюю историю, уже второй раз проводятся в Шуше после освобождения от оккупации.

Первым мероприятием в рамках Дней поэзии с участием деятелей культуры и искусства, членов Союза писателей Азербайджана, молодых писателей, поэтов и ветеранов была книжная выставка, организованная перед отелем "Карабах".

На выставке были представлены книги более 100 поэтов и писателей, также состоялась презентация книг отдельных писателей.

Отметим, что с участием общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева 14 января 1982 года в Шуше состоялось торжественное открытие мавзолея Моллы Панаха Вагифа и Дома поэзии. Именно в рамках этого визита общенациональный лидер Гейдар Алиев дал указание проводить Дни поэзии Вагифа. Начиная с этого времени и до 1991 года Дни поэзии Вагифа, отличающиеся своей уникальностью в истории современной азербайджанской литературы, ежегодно начинали проводиться на родине поэта в Газахе и заканчивались на Джыдыр-дюзю в Шуше.

После освобождения города Шуша от армянской оккупации под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Дни поэзии Вагифа вновь проводятся на своей родине - в культурной столице.