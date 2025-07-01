Завершена аттестация учителей музыкальных школ на 2025 год

Завершена аттестация учителей музыкальных школ и школ искусств, находящихся в подчинении Министерства культуры, на 2025 год.

Завершена аттестация учителей музыкальных школ и школ искусств, находящихся в подчинении Министерства культуры, на 2025 год.

Как сообщает Report, аттестация прошла в Баку, а также Абшерон-Хызинском, Миль-Муганском, Ширван-Сальянском и Губа-Хачмазском регионах.

Процесс длился 4 месяца и охватил в общей сложности 4 тысячи учителей.

В заявлении журналистам советник министра культуры Джасарет Валехов отметил, что экзаменационный процесс такого масштаба впервые реализован в системе Министерства культуры:

"Все 12-13 тысяч учителей, работающих в музшколах и школах искусств, пройдут аттестацию в соответствии в требованиями законодательства".

Он подчеркнул, что аттестация остальных учителей будет завершена до конца 2026 года.