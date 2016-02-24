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    Завсектором: В кинотеатрах не могут демонстрироваться фильмы без субтитров на азербайджанском языке

    Поставлен определенный запрет на привозимые в Азербайджан фильмы

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ "Поставлен определенный запрет на привозимые в Азербайджан фильмы".

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил заведующий сектором отдела кинематографии министерства культуры и туризма Юсиф Шейх.

    По его словам, согласно запретам, будет установлена возрастная категория привозимых в Азербайджан фильмов: "К примеру, запрещены фильмы, пропагандирующие насилие и порнографию".

    Как отметил Ю.Шейх, зарегистрировано около 12 тыс. привезенных в Азербайджан зарубежных фильмов: "Впредь, в кинотеатрах не смогут показывать фильмы, не прошедшие государственный реестр. Вопросом регистрации будет заниматься исключительно министерство культуры и туризма. Министерством принимаются конкретные шаги в этом направлении. Занимающимся доставкой в Азербайджан фильмов компаниям-дистрибьюторам предоставлено время до 15 апреля для решения вопросов, касающихся перевода фильмов. То есть, в кинотеатрах Азербайджана не могут демонстрироваться фильмы без субтитров на азербайджанском языке. В противном случае, кинотеатры ждет штраф в размере 2 тыс. манатов".

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