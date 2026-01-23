Заслуженный артист: ИИ не должен мешать развитию культуры

Заслуженный артист и дирижер Эйюб Гулиев выступил с предостережением о потенциальных угрозах бесконтрольного развития искусственного интеллекта (ИИ) для культурной сферы.

В своем интервью Report он подчеркнул необходимость создания эффективного механизма контроля над применением технологий ИИ.

"Речь идет о механизме, который поможет определить границы использования искусственного интеллекта, ответив на фундаментальные вопросы: "Насколько это действительно необходимо?" и "До какой степени мы готовы позволить технологиям вмешиваться в творческий процесс?", - заявил маэстро.

По его мнению, настоящая музыка - это живое искусство, рожденное человеческими эмоциями.

"Музыка должна создаваться человеком, проходить через призму человеческих эмоций и мыслей. Безусловно, искусственный интеллект способен создать определенную композицию, которая может звучать технически совершенно и иметь безупречное гармоническое воздействие, но в таком произведении отсутствует самое главное - душа, творческое мышление, искренние чувства и эмоции. Да, технический прогресс значительно упрощает жизнь человека, но это упрощение должно иметь разумные пределы", - подчеркнул дирижер.

В то же время Гулиев добавил, что ИИ является неизбежным техническим процессом.

"Считаю, что это влияние со временем будет усиливаться. Вы знаете, что с течением времени техника может оказывать все более серьезное влияние на жизнь людей и даже управлять людьми. Такая открытая передача управления искусственному интеллекту может создать определенные проблемы".

Полный текст интервью доступен по ссылке.