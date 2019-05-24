Заповедник "Янардаг" откроется в ближайшие дни после ремонтных работ - ЭКСКЛЮЗИВ

"В Государственном историко-культурном и природном заповеднике "Янардаг завершены ремонтные и реставрационные работы".

Об этом в ответ на запрос Report сообщил руководитель пресс-службы Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, в ближайшие дни состоится официальное открытие заповедника "Янардаг": "На территории заповедника уже завершены ремонтные работы. Открытие заповедника состоится до конца мая. Как Государственное агентство по туризму, мы надеемся, что представленный в новой концепции заповедник "Янардаг" будет интересен не только для иностранных туристов, но и для местного населения. Уверен, что даже те, кто посещал заповедник до этого, захотят прийти и снова посетить "Янардаг"".

Отметим, что президент Ильхам Алиев 29 декабря прошлого года после участия в открытии автодороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли посетил Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг".

Ознакомившись с ситуацией в заповеднике, глава государства назвал ее невыносимой. Он отметил, что заповедник посещают граждане Азербайджана и многочисленные туристы, развитие в заповеднике не соответствует сегодняшнему уровню развития страны.

Президент Ильхам Алиев дал соответствующим госструктурам серьезное поручение устранить в короткие сроки это невыносимое положение, создать для граждан Азербайджана и туристов отвечающие высоким стандартам условия.