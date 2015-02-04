Заместитель министра культуры и туризма находится в Камбодже

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанская делегация во главе с заместителем министра культуры и туризма Назимом Самедовым отбыла в город Сиемреап Королевства Камбоджа для участия на мероприятии под названием "Всемирный конгресс по туризму и культуре: создание нового сотрудничества". Организаторы визита - Всемирная организация туризма ООН и ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба министерства культуры и туризма.

На мероприятии присутствуют генеральный секретарь Всемирной организации туризма Талеб Рифаи, гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова, король Камбоджи Нородом Сиамони и премьер-министр Хун Сен, министры культуры и туризма около 50-ти стран и другие высокопоставленные лица. Здесь обсудят вопросы экономического роста, социального развития, совместное сотрудничество в сферах туризма и охраны культуры.

Трехдневная конференция представляет собой благоприятный шанс для рассмотрения вопросов сотрудничества и решения проблем в сферах культуры и туризма.

Мероприятие продлится до 6 февраля.