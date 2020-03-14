Закрылись музеи в Ичеришехер

С сегодняшнего дня приостановлена деятельность музеев, расположенных в Ичеришехер.

Об этом Report сообщили в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Отмечается, что согласно поручению оперативного штаба при Кабмине о некоторых мерах социальной изоляции, в рамках усиления проводимых в стране соответствующих профилактических мероприятий против вируса COVİD-19 (коронавирус) деятельность всех музеев, расположенных в Ичеришехер и входящих в структуру Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", с 14 марта временно приостанавливается.

Напомним, что Кабмин Азербайджана принял решение об отмене в течение месяца массовых мероприятий на территории страны. По стране прекращается деятельность кинотеатров, музеев, театров, развлекательных центров, спортзалов, на территории республики запрещается проведение свадеб.