ЮНЕСКО решило сохранить танец "Яллы" в списке наследия, требующего немедленной защиты

ЮНЕСКО постановило сохранить "Яллы (Кочари, Тензере), традиционные групповые танцы в Нахчыване" в списке чрезвычайной охраны.

ЮНЕСКО постановило сохранить "Яллы (Кочари, Тензере), традиционные групповые танцы в Нахчыване" в списке нематериального культурного наследия, требующего немедленной защиты.

Как сообщает Report, решение было принято на 18-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия в Касане, Ботсвана.

В ответ на запрос Report в Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО было заявлено, что в соответствии с процедурными правилами организации страны-члены должны регулярно представлять отчеты о номинациях, включенных в список немедленной защиты:

"Данный доклад обсуждается и утверждается на сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию. Представленный Азербайджаном отчет за этот год и проделанная работа были признаны и приняты организацией”, - сообщили в комиссии.

Было отмечено, что в общей сложности 23 образца культурного наследия Азербайджана входят в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.