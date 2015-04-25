Юбилей у крестного отца: Аль Пачино исполняется 75 лет

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Легендарному актеру Аль Пачино исполняется 75 лет. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, Альфредо Джеймс (Аль Пачино) родился 25 апреля 1940 г. в Нью-Йорке (США) в семье американцев итальянского происхождения Сальваторе и Розы Пачино.

Первая крупная роль актера в кино - наркоман Бобби в картине Джерри Шацберга "Паника в Нидл-Парке". После этого фильма Пачино заметил режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Он пригласил его на роль Майкла Корлеоне в фильме "Крестный отец", за которую актер впервые был номинирован на "Оскар".

С седьмой номинации Аль Пачино получил первый в карьере "Оскар" как "Лучший актер" за роль в картине Мартина Бреста "Запах женщины".

На счету актера четыре "Золотых глобуса", премия Британской академии кино и телевизионных искусств, по две награды "Эмми" и "Тони" и др.