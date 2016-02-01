​Выставки художников из Азербайджана откроются в Тегеране и Тебризе

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Выставки произведений известных азербайджанских художников из Азербайджана вскоре откроются в Тегеране и Тебризе.

Как сообщает Report со ссылкой на Tehran Times, об этом заявил атташе по культуре Ирана в Баку Эбрагим Эбрагими.

"Выставки помогут процветать связям между нашими странами в сферах искусства и культуры", - отметил Э.Эбрагими.

По его словам, иранская сторона и Азербайджанская государственная академия художеств (АГАХ) достигли соглашения о проведении совместных симпозиумов в Академии рисования и скульптуры, а также о создании совместных мастерских художниками из двух стран.

Он также отметил, что ректор АГАХ Омар Эльдаров согласился развивать дальнейшие отношения с иранскими академическими центрами.

Атташе по культуре подчеркнул, что также есть планы по созданию мастерских иранских художников в Азербайджане и азербайджанских скульпторов в Иране.