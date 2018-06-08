Временный поверенный: Сотрудничество в гуманитарной сфере - наглядный пример крепких отношений Азербайджана и США

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Сотрудничество в гуманитарной сфере - наглядный пример крепких отношений Азербайджана и США.

Как передает Report, об этом сказал временный поверенный в делах США в Азербайджане Уильям Гил на церемонии открытия "Американского книжного уголка" ("American shelf") в школе для детей вынужденных переселенцев из Лачинского района в Масазыре .

Дипломат отметил, что школа была построена США с целью создать для детей вынужденных переселенцев все необходимые условия для получения полноценного школьного образования.

"Нет ничего прекраснее образования. Эта школа является наглядным примером крепких азербайджано-американских взаимоотношений. Мы привержены идее помощи улучшению условий обучения детей азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев", - сказал он.

У.Гил подчеркнул, что эта школа - одна из 16-ти, построенных США для беженцев в Азербайджане, и что посольство будет и дальше прилагать усилия для улучшения ее условий: "Мы сотрудничаем с этой школой со дня ее открытия. Надеюсь, примеры американской литературы, которые мы сегодня привезли с собой, будут очень интересны и полезны для школьников".

По словам дипломата, США нацелены на сотрудничество с Азербайджаном во имя светлого будущего азербайджанского народа.

"Когда мы говорим Азербайджан, конечно же, мы не можем забывать о вынужденных переселенцах и беженцах. Надеюсь, что эти книги и школа помогут ученикам выявить свой потенциал и достичь успехов в будущем", - подытожил У.Гил.