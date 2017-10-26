Восьмой фестиваль европейских фильмов пройдет в Баку

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ С 2 по 12 ноября в Баку состоится 8-й фестиваль европейских фильмов. Как сообщает Report, мероприятие организовано представительством ЕС в Азербайджане совместно с посольствами стран-членов ЕС и посольством Норвегии.

В ходе фестиваля бакинским зрителям традиционно представят европейские фильмы известных европейских режиссеров.

В этом году в программу фестиваля включен 21 фильм. Из них 19 - из стран Европейского Союза (Бельгия, Болгария, Чехия, Хорватия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция) и 1 - из Азербайджана.

Среди гостей фестиваля - болгарский режиссер Димитар Коцев, бельгийский режиссер Кадир Балчи, португальский режиссер Джуа Николау, голландский режиссер Йорам Лурсен. После просмотра фильма зрители получат возможность участвовать в интерактивных дискуссиях с кинематографистами. Они также проведут ряд мастер-классов.

Отметим, вход на мероприятия свободный.