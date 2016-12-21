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    Во Флоренции проходит выставка, посвященная современной архитектуре Азербайджана

    На выставке представлены около 20 проектов, посредством которых подчеркивается связь современности с историей и культурой Азербайджана

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В итальянской Флоренции открылась выставка "Современная архитектура Азербайджана", сообщает Report со ссылкой на итальянские СМИ.

    Выставка, посвященная последним разработкам современной архитектуры Азербайджана, продлится до 22 декабря.

    На выставке представлены около 20 архитектурных проектов, посредством которых подчеркивается связь современности с историей и культурой Азербайджана.

    Выставка организована Азербайджанским университетом архитектуры и строительства при содействии Фонда Ромуальдо Дель Бьянко. 

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