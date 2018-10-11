Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Во дворце президента Италии состоится концерт азербайджанской музыки.

Как сообщили Report в посольстве Италии в Азербайджане, знаменитый "Квиринальский концерт", проходящий каждое воскресенье в зале "Капелла Паолина" Квиринальского дворца президента Итальянской Республики и транслируемый напрямую по общественному радио "Rai Radio 3" в 11.50, 14 октября будет посвящен азербайджанской музыке.

На концентре, организованном Фондом Гейдара Алиева, Национальной комиссией Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО и посольством Азербайджана в Италии по случаю 100-летия АДР и 10-летия включения мугама в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, в исполнении ансамбля "Бельджан-Тар", состоящего из азербайджанских и итальянских музыкантов, прозвучат образцы классической музыки Азербайджана, а также мугам и народные песни в исполнении мугам-ансамбля "Карабах" под руководством народного артиста Мансума Ибрагимова.

Та же концертная программа 12 октября состоится в Palazzo dell’Emicilio.