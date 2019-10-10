Начальник управления президента РФ: В Азербайджане не угасает интерес к русскому языку

В Азербайджане существует неугасающий интерес к русскому языку и русской литературе.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов на мероприятии, посвященном 10-летию "Дома русской книги" в Баку.

"В 2009 году российскому Фонду "Институт евразийских исследований" совместно с нашими азербайджанскими друзьями удалось реализовать этот знаковый гуманитарный проект. Руководители администраций президентов России и Азербайджана дали старт нашему общему делу – открыли "Дом русской книги", - заявил В.Чернов.

По его словам, идея об открытии "Дома русской книги" не смогла бы воплотиться в жизнь без поддержки руководства Азербайджана и ее президента Ильхама Алиева и "без теплого отношения жителей города Баку к русскому языку и культуре, благодаря чему двери этого Дома открыты уже 10 лет".

Он указал, что сегодня Дом стал не просто местом распространения русской литературы, но и площадкой для встреч видных писателей, историков, представителей науки, образования не только из России и Азербайджана, но и из других стран, где любят и почитают русский язык.

В.Чернов отметил, что к 10-летию российские издательства и университеты передали в дар Дому более пятисот экземпляров художественной и профессиональной литературы на русском языке.

Далее начальник управления президента России вручил государственную награду РФ - медаль А.Пушкина - участнику и вдохновителю проекта "Дома русской книги", руководителю издательства "Азербайджан" Агабеку Аскерову согласно указу российского президента Владимира Путина.

Наряду с этим был также награжден исполнительный директор азербайджанского филиала Фонда развития "Институт евразийских исследований" Рауф Гасанов за вклад в развитие азербайджано-российских отношений от имени глава администрации президента РФ Антона Вайно.

"Считаю, что потребность общества в русском языке помогла сохранить общественно-политическую стабильность в стране. Сегодня в Азербайджане проживает около 120 тысяч русского населения, которые смогли сохранить свои традиции, культуру, язык", - заявил депутат Милли Меджлиса, глава Русской общины Азербайджана Михаил Забелин.

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников в свою очередь отметил, что сегодня разные государственные структуры и части общества обеих стран стремятся внести свой вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Россией.