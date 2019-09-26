Депутат Видади Асадов оплатит оценку здания Азербайджанского госдрамтеатра в Дербенте

Депутат городского собрания Дербента Видади Асадов оплатит оценку строящегося нового здания для Азербайджанского государственного драматического театра и пошлину для его передачи в собственность города в размере 180 тысяч рублей (4,77 тысяч манатов).

Как передает Reportсо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Дербента Хизри Абакаров на своей странице в Instagram.

"Для оплаты услуг экспертов, которые проводят оценку этого здания, и оплаты государственной пошлины для регистрации права собственности Республики Дагестан на данное здание нам необходимо найти 180 тыс. рублей, мы ищем спонсора. Сегодня ко мне пришел депутат городского собрания Видади Асадов, который сказал, что готов оплатить все необходимые взносы в полном объеме", - написал глава города.

Отмечается, что изначально речь шла о реконструкции существующего здания театра в Дербенте, однако позже власти решили построить новое здание.

Х.Абакаров уточнил, что теперь надо установить права собственности республики на недостроенное здание, а далее передать Дербенту объект и землю, на которой он располагается.

"Это необходимо для того, чтобы мы смогли тратить средства городского бюджета на эти цели. Так положено по законодательству", - сообщил он.

Отметим, что Азербайджанский государственный драматический театр был создан в Дагестане в начале XX века как любительский. Статус государственного был присвоен ему в 1998 году.