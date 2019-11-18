Замминистра: Ведутся работы для установления памятника Джалилу Мамедгулузаде

"В настоящее время ведутся работы для установления в Баку памятника Джалилу Мамедгулузаде".

Как передает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра культуры Вагиф Алиев.

"Естественно, место, где будет установлен памятник, пока не уточнено. Место для установления памятника будет уточнено по заключению экспертов".

Отметим, что председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев 1 марта текущего года в ходе встречи группы деятелей искусства и культуры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой предложил установить памятник Джалилу Мамедгулузаде.