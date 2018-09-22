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    В Ярдымлы проводились незаконные раскопки на территории археологического памятника

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Стало известно, что незаконно проводились раскопки археологического памятника в Серек на территории села Арвана в Ярдымлинском районе.

    Об этом сообщили Report в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

    Неизвестные лица проводили незаконные раскопки археологического памятника государственного значения с инвентарным номером 1213, относящегося к XII-XVI векам.

    Увидев охранника памятника неизвестные лица скрылись. В связи с инцидентом проинформированы местные правоохранительные органы. Для принятия соответствующих мер ведется расследование.

    Отметим, что исторический памятник охраняется Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

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