В Ярдымлы проводились незаконные раскопки на территории археологического памятника

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Стало известно, что незаконно проводились раскопки археологического памятника в Серек на территории села Арвана в Ярдымлинском районе.

Об этом сообщили Report в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

Неизвестные лица проводили незаконные раскопки археологического памятника государственного значения с инвентарным номером 1213, относящегося к XII-XVI векам.

Увидев охранника памятника неизвестные лица скрылись. В связи с инцидентом проинформированы местные правоохранительные органы. Для принятия соответствующих мер ведется расследование.

Отметим, что исторический памятник охраняется Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.