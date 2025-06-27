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В Вене состоялось отчетное собрание центров культуры Азербайджана за рубежом

В Вене состоялось отчетное собрание центров культуры Азербайджана за рубежом В Вене состоялось отчетное собрание центров культуры Азербайджана за рубежом
Kультурная политика
27 июня 2025 г. 10:52
В Вене состоялось отчетное собрание центров культуры Азербайджана за рубежом

В Вене состоялось отчетное собрание центров культуры Азербайджана за рубежом.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, председатель комитета по культуре Милли Меджлиса, народный артист Полад Бюльбюльоглу и ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли.

Были представлены отчеты культурных центров, действующих в Австрии, Германии, Италии, Франции, Узбекистане и Турции.

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