В Вене состоялось отчетное собрание центров культуры Азербайджана за рубежом

В Вене состоялось отчетное собрание центров культуры Азербайджана за рубежом

В Вене состоялось отчетное собрание центров культуры Азербайджана за рубежом.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, председатель комитета по культуре Милли Меджлиса, народный артист Полад Бюльбюльоглу и ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли.

Были представлены отчеты культурных центров, действующих в Австрии, Германии, Италии, Франции, Узбекистане и Турции.