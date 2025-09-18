Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Вене отметили 140-летие Узеира Гаджибейли и День национальной музыки Азербайджана

    Kультурная политика
    • 18 сентября, 2025
    • 22:05
    В Вене отметили 140-летие Узеира Гаджибейли и День национальной музыки Азербайджана

    Посольство Азербайджана в Австрии и действующий при диппредставительстве Культурный центр организовали в Дунайском парке в Вене музыкально-художественную программу, приуроченную к 18 сентября – Дню национальной музыки и 140-летию Узеира Гаджибейли.

    Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

    В мероприятии приняли участие местные официальные лица, представители дипломатического корпуса, международных организаций и наши соотечественники.

    Посол Азербайджана Ровшан Садыгбейли рассказал о большом вкладе Узеира Гаджибейли в азербайджанскую музыку и общественную жизнь.

    Заместитель Генерального секретаря ООН Гада Вали выразила восхищение оперой "Лейли и Меджнун", а член Венского городского парламента Аслыхан Бозатемур, выступая от имени городского руководства, отметила символическое значение памятника У. Гаджибейли, установленного в Дунайском парке.

    Замдиректора Культурного центра Эльгюн Нифтали рассказал о новшествах, которые привнес Узеир Гаджибейли в азербайджанскую музыкальную культуру, и анонсировал постановку осенью в Вене музыкальной комедии "Аршин мал алан" на немецком языке.

    В завершение Фарид Фейзуллаев (скрипка) и Родриго Самано (виолончель) исполнили произведения Узеира Гаджибейли, Муслима Магомаева и классических композиторов.

