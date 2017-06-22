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    В Узбекистане продемонстрированы карабахские наряды

    Гостям дали подробную информацию о нарядах

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В узбекском городе Самарканд в рамках "Дней культуры Азербайджана" состоялся показ мод "Азербайджанская национальная одежда, карабахские наряды".

    Как сообщили Report в Центре азербайджанской культуры им. Гейдара Алиева в Узбекистане, директор центра Самир Аббасов рассказал о неповторимой и богатой культуре Азербайджана, богатом культурном наследии, созданном азербайджанцами в колыбели культуры страны Карабахе.

    Во время показа мод была дана обширная информация о карабахских нарядах и их своеобразии.

    В основном на мероприятии были показаны наряды богатых азербайджанских женщин периода карабахских ханов, торжественные наряды, церемониальные наряды молодых карабахских беков и свадебные наряды.

    Отметим, что наряды, принадлежащие коллекции национальной одежды Центра азербайджанской культуры, были продемонстрированы юными моделями Самаркандского государственного университета.

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