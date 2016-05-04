В двух музыкальных школах произошли новые кадровые назначения

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Управлении культуры и туризма города Баку произведены новые назначения.

Как сообщает Report, на основании приказа Управления культуры и туризма города Баку в подведомствованных музыкальных школах произведены кадровые изменения.

На должность заместителя директора по учебной части 11-летней музыкальной школы №25 имени Р.Бабаева назначена Мамедова Батуля Рашид гызы, а на должность заместителя директора по учебной части детской музыкальной школы №30 назначена Кулиева Фахрия Гусейн гызы.