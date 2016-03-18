​В Украине отметят праздник Новруз опереттой "Аршин мал алан"

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ 20 марта на площади Героев Майдана в Днепропетровске будут организовано празднество Новруза. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил советник главы города Олег Ростовцев.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов зажжет праздничный огонь и откроет праздник.

Вместе с руководством города на праздник приглашены почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов и председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшан Тагиев.

В рамках празднования Новруза состоится большой праздничный концерт с участием народных артистов Украины Гурбана Аббасова и солистки национальной оперы Украины Елены Кулдиркаевой, народного ансамбля песни и танца "Азербайджан", народных артистов Украины Татьяны и Андрея Бабич. Артисты театра им. Шевченко покажут отрывок оперетты "Аршин мал алан" известного азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова на украинском языке.

На площади будет организована праздничная ярмарка, на которой можно будет купить восточные сладости, традиционные азербайджанские яства и предметы народного творчества.