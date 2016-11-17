В ТЮЗе готовятся к очередному Международному театральному фестивалю

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ При поддержке министерства культуры и туризма Азербайджанский государственный театр юного зрителя готовится на Международный театральный фестиваль, в котором будет участвовать в четвертый раз.

Как сообщили Report из пресс-службы театра, коллектив примет участие на предстоящем в Кишиневе VIII Международном театральном фестивале "MOLDFEST.RAMPA.RU".

На фестивале труппа театра выступит с моноспектаклем Патрика Зюскинда "Контрабас".

Отмечается, что спектакль "Контрабас" будет представлен 24 ноября в Государственном драматическом театре Молдовы.