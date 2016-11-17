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    В ТЮЗе готовятся к очередному Международному театральному фестивалю

    Театральная труппа выступит со спектаклем Патрика Зюскинда Контрабас

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ При поддержке министерства культуры и туризма Азербайджанский государственный театр юного зрителя готовится на Международный театральный фестиваль, в котором будет участвовать в четвертый раз.

    Как сообщили Report из пресс-службы театра, коллектив примет участие на предстоящем в Кишиневе VIII Международном театральном фестивале "MOLDFEST.RAMPA.RU".

    На фестивале труппа театра выступит с моноспектаклем Патрика Зюскинда "Контрабас".

    Отмечается, что спектакль "Контрабас" будет представлен 24 ноября в Государственном драматическом театре Молдовы. 

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