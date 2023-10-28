В Турции проходит выставка турецко-азербайджанского братства

В турецком городе Чоруме проходит выставка, посвященная турецко-азербайджанскому братству.

В турецком городе Чоруме проходит выставка, посвященная турецко-азербайджанскому братству.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, выставка приурочена к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию образования Турецкой Республики.

Выступившая на открытии член Союза художников Нахчывана Нилгюн Айшеджик Чевик отметила, что подобные мероприятия послужат дальнейшему укреплению культурных связей между Азербайджаном и Турцией.

На мероприятии также выступили председатель Союза художников Нахчывана, заслуженный художник Ульвия Гамзаева, заведующий кафедрой факультета искусств Нахчыванского педагогического института Габиба Аллахвердиева, декан факультета искусств Нахчыванского государственного университета, заслуженный художник Джавид Исмаилов, председатель муниципалитета Чорума Халил Ибрагим Ашгын.

Выставка продлится три дня.