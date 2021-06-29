В Трускавце прошел Международный Кинофестиваль "Корона Карпат"

С 24 по 28 июня 2021 года в курортной столице Украины Трускавце прошел IX Международный Кинофестиваль "Корона Карпат".

С 24 по 28 июня 2021 года в курортной столице Украины Трускавце прошел IX Международный Кинофестиваль "Корона Карпат".

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, на нем были представлены не только кинематографические виды искусства, но и смежные - вокальное, инструментальное, изобразительное.

С почетной миссией презентации азербайджанской культуры на кинофестиваль прибыла делегация Азербайджанского культурного центра имени Муслима Магомаева, организаторы Международного Конкурса Профессиональных вокалистов Памяти Муслима Магомаева. Конкурс проходит также в Трускавце и является наравне с кинофестивалем одним из двух самых ярких и масштабных событий для города-курорта.

На кинофестивале представляли Азербайджан Глава Азербайджанского культурного центра имени Муслима Магомаева, организатор Конкурса Памяти Муслима Магомаева, Народный артист Украины Гурбан Аббасов, его заместитель актриса, певица, журналист и продюсер Наталья Кудряшова.

Также подарил гостям азербайджанские и украинские песни лауреат Конкурса 2020 года солист Тернопольской филармонии Андрей Оленин.

Поездка на данный кинофестиваль и представление там Конкурса Памяти Муслима Магомаева был специальным призом от Генерального директора кинофестиваля Олега Карпина и Генерального Продюсера Любови-Теодозии Микитки, который они вручили Андрею на гала-концерте закрытия Конкурса Памяти Муслима Магомаева в декабре 2020 года. Также Андрей стал лауреатом специального приза от Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Украине Эльмиры Ахундовой.

Трускавецкий Международный Кинофестиваль "Корона Карпат" является постоянным партнером Международного Конкурса Профессиональных вокалистов Памяти Муслима Магомаева.

В конкурсной программе фестиваля было представлено более 40 фильмов.

Гран-при получила картина "Толока" режиссера Михаила Ильенко.

Среди короткометражек Золотая Корона ушла к режиссеру Оксане Войтенко за фильм "Схрон"

Лучшая режиссерская работа - Владимир Тихий "Наши Котики"

Лучший сценарий - Олег Сенцов "Номери"

Лучшая мужская роль - Евгений Ламах, фильм режиссера Тимура Ященко "Черкассы"

Лучшая женская роль - Марина Кошикина, фильм режиссера Дарьи Онищенко "Забуті"

И специальная номинация "За лучшее решение общественно-значимой темы" досталась победителю Венецианского кинофестиваля в программе "Горизонты" фильму "Атлантиде" Валентина Васяновича. В игровом художественном фильме о войне и ее последствиях снялись исключительно аматоры - обычные люди, которые видели войну своими глазами.

Внеконкурсная программа фестиваля радовала разнообразием: концерты, показы, красные дорожки, кинолектории, кино под открытым небом, яркие вечеринки, выставки, экскурсии, живое общение со звездами.

Феерично с огнем была заложена и открыта новая звезда на Аллее славы Трускавца. Увековечили фильм победителя фестиваля 2019 года "Мої думки тихі" режиссера Антонио Лукича. Картина после Трускавецкого кинофестиваля триумфально дважды прошла в прокате кинотеатров страны.

Для Европы уже давно является нормой, когда курортные города становятся центром не только рекреации, но и культуры. Там проводятся масштабные конкурсы и фестивали Канны, Сопот, Юрмала. Украина и Трускавец удачно переняли эту европейскую практику. По словам мера Трускавца Андрея Кульчинского, для создания высококлассных условий для отдыхающих не достаточно уделять внимание только на медицинской и оздоровительной функции курорта, необходимо уделять большое внимание для развлечения и культурного отдыха туристов. А туристов в Трускавце не просто любят - их обожают. Трускавец является городом-побратимом в рамках экономического, туристического и культурного сотрудничества с городом Губа в Азербайджане.

И синергия азербайджанского вокального искусства в украинское киноискусство стала еще одной стороной укрепления взаимоотношений между Азербайджаном и Украиной.

Есть стремление и надежда, что на следующем кинофестивале "Корона Карпат" будут представлены также ленты совместного производства Азербайджана и Украины.