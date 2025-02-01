О нас

В Тбилиси ставится спектакль "Визирь Лянкяранского ханства"

В Тбилиси ставится спектакль "Визирь Лянкяранского ханства" По инициативе Центра азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилиси и при поддержке Министерства культуры Грузии будет поставлена пьеса великого азербайджанского драматурга Мирзы Фатали Ахундзаде "Визирь Лянкяранского ханства".
Kультурная политика
1 февраля 2025 г. 16:30
В Тбилиси ставится спектакль Визирь Лянкяранского ханства

По инициативе Центра азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилиси и при поддержке Министерства культуры Грузии будет поставлена пьеса великого азербайджанского драматурга Мирзы Фатали Ахундзаде "Визирь Лянкяранского ханства".

Об этом грузинскому бюро Report сообщила заместитель директора Центра азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде Лейла Алиева.

По ее словам, произведение было переведено на грузинский язык известным грузинским писателем и переводчиком Акакием Церетели в 1870 году.

Л. Алиева отметила, что основная цель возрождения спектакля - популяризация азербайджанской культуры в Грузии и содействие дальнейшему развитию культурных связей между двумя народами. "Спектакль будет исполнен профессиональными актерами на одной из престижных театральных сцен Грузии", - добавила она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tbilisidə “Lənkəran xanının vəziri” əsəri səhnələşdirilir

Другие новости из категории

Коллегия Министерства культуры обсудила работу ведомства в 2023-2024гг
ФотоКоллегия Министерства культуры обсудила работу ведомства в 2023-2024гг
31 января 2025 г. 19:59
В Москве состоялся юбилейный концерт Полада Бюльбюльоглу
ФотоВ Москве состоялся юбилейный концерт Полада Бюльбюльоглу
31 января 2025 г. 02:34
Фонд тюркской культуры и наследия провел 2-е заседание на уровне экспертов
ФотоФонд тюркской культуры и наследия провел 2-е заседание на уровне экспертов
27 января 2025 г. 12:26
Посольство КНР организовало мероприятие по случаю Китайского Нового Года
ФотоПосольство КНР организовало мероприятие по случаю Китайского Нового Года
24 января 2025 г. 14:59
Госслужба добилась приостановления работ по незаконному сносу памятника архитектуры в Баку
ФотоГосслужба добилась приостановления работ по незаконному сносу памятника архитектуры в Баку
23 января 2025 г. 14:18
Состояние перенесшего инсульт народного артиста Анвара Гасанова ухудшилось
Состояние перенесшего инсульт народного артиста Анвара Гасанова ухудшилось
21 января 2025 г. 13:30
В Ордубаде будет отреставрирован историко-архитектурный памятник XVIII века
В Ордубаде будет отреставрирован историко-архитектурный памятник XVIII века
19 января 2025 г. 13:12
В Азербайджане продолжаются съемки художественного фильма 44, посвященного Отечественной войне
ФотоВ Азербайджане продолжаются съемки художественного фильма "44", посвященного Отечественной войне
17 января 2025 г. 17:03
В Баку при поддержке посольства Латвии прошла выставка Шепчущий лес - Наука звука
ФотоВ Баку при поддержке посольства Латвии прошла выставка "Шепчущий лес - Наука звука"
16 января 2025 г. 18:18
Состоялась презентация фильма Повелительница неба
ФотоСостоялась презентация фильма "Повелительница неба"
14 января 2025 г. 21:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi