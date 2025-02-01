В Тбилиси ставится спектакль "Визирь Лянкяранского ханства"

По инициативе Центра азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилиси и при поддержке Министерства культуры Грузии будет поставлена пьеса великого азербайджанского драматурга Мирзы Фатали Ахундзаде "Визирь Лянкяранского ханства".

По инициативе Центра азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилиси и при поддержке Министерства культуры Грузии будет поставлена пьеса великого азербайджанского драматурга Мирзы Фатали Ахундзаде "Визирь Лянкяранского ханства".

Об этом грузинскому бюро Report сообщила заместитель директора Центра азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде Лейла Алиева.

По ее словам, произведение было переведено на грузинский язык известным грузинским писателем и переводчиком Акакием Церетели в 1870 году.

Л. Алиева отметила, что основная цель возрождения спектакля - популяризация азербайджанской культуры в Грузии и содействие дальнейшему развитию культурных связей между двумя народами. "Спектакль будет исполнен профессиональными актерами на одной из престижных театральных сцен Грузии", - добавила она.