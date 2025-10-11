В Тбилиси состоялась презентация документального фильма "Полковник", посвященного жизни и деятельности выдающегося азербайджанского военного, выходца из Грузии, Вели бека Ядигярова.

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие организовано Министерством культуры Азербайджана совместно с киностудией документальных фильмов "Салнаме", а также при поддержке посольства Азербайджана в Грузии.

В презентации приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, представители азербайджанской общины Грузии и интеллигенции.

Фильм снят по госзаказу и повествует о жизни полковника Вели бека Ядигярова, служившего в армиях царской России, Азербайджанской Демократической Республики и Польши, удостоенного высоких воинских званий и медалей во всех трех странах.

Съемки документального фильма проходили в Азербайджане, Грузии и Польше.