Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    В Тбилиси состоялась презентация документального фильма "Полковник"

    Kультурная политика
    • 11 октября, 2025
    • 17:45
    В Тбилиси состоялась презентация документального фильма Полковник

    В Тбилиси состоялась презентация документального фильма "Полковник", посвященного жизни и деятельности выдающегося азербайджанского военного, выходца из Грузии, Вели бека Ядигярова.

    Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие организовано Министерством культуры Азербайджана совместно с киностудией документальных фильмов "Салнаме", а также при поддержке посольства Азербайджана в Грузии.

    В презентации приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, представители азербайджанской общины Грузии и интеллигенции.

    Фильм снят по госзаказу и повествует о жизни полковника Вели бека Ядигярова, служившего в армиях царской России, Азербайджанской Демократической Республики и Польши, удостоенного высоких воинских званий и медалей во всех трех странах.

    Съемки документального фильма проходили в Азербайджане, Грузии и Польше.

    документальный фильм "Полковник" Грузия Вели бек Ядигяров
    Фото
    Tbilisidə "Polkovnik" sənədli filminin təqdimatı olub

    Последние новости

    18:27

    Азербайджанские военные отправилась в Узбекистан для участия в учениях "Единство – 2025"

    Армия
    18:22

    Эрдоган заявил о намерении посетить сектор Газа

    В регионе
    18:15

    В результате стрельбы в Миссисипи погибли четверо, пострадали минимум 12 человек

    Другие страны
    18:06

    Посол Израиля: Всё больше вынужденных переселенцев будут возвращаться на освобожденные земли Азербайджана

    Внешняя политика
    17:59

    Германская ассоциация авиакомпаний требует сбивать подлетающие к аэропортам дроны

    Другие страны
    17:52

    В соборе Парижской Богоматери нашли письмо с предупреждением о теракте

    Другие страны
    17:45
    Фото

    В Тбилиси состоялась презентация документального фильма "Полковник"

    Kультурная политика
    17:45
    Фото

    В Баку на улице Абдуррагим бека Хагвердиева организуется полоса микромобильности

    Инфраструктура
    17:35

    Зеленский обсудил с Трампом возможности усиления ПВО Украины - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей