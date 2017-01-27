В Тбилиси пройдет очередное заседание Рабочей группы министерств культуры Азербайджана и Грузии

Тбилиси. 27 января. REPORT.AZ/ 30-31 января в Тбилиси пройдет второе заседание Рабочей группы, созданной между министерством культуры и туризма Азербайджана и министерством культуры и охраны памятников Грузии.

Как сообщили грузинскому бюро Report из посольства Азербайджана в Грузии, на заседании примет участие азербайджанская делегация во главе с замминистра культуры и туризма Севдой Мамедалиевой.

Первое заседание Рабочей группы прошло в Баку 16 марта 2016 года. После проведенных между министерствами переговоров принято решение организовать второе заседание в Тбилиси.

На заседании предусматривается обсуждение нынешнего уровня связей в области культуры между двумя странами, перспектив и др. представляющих взаимный интерес вопросов. Кроме того, ожидаются консультации по поводу ожидаемых в 2017 году мероприятий по случаю 200-летия создания в южно-кавказском регионе немецких поселений.

В рамках визита предусматривается проведение ряда встреч и обзор исторических памятников Грузии.