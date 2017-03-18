В Тбилиси открылась посвященная празднику Новруз выставка "Цвета весны"

Тбилиси. 18 марта. REPORT.AZ/ В Музее культуры Азербайджана имени Мирзы Фатали Ахундова в Тбилиси состоялось открытие выставки "Цвета весны".

Как сообщает грузинское бюро Report, на выставке, посвященной празднику Новруз, представлены образцы культуры, искусства, истории, отражающие прежде всего этот праздник, ковры, музыкальные инструменты.

После того, как мероприятие открыла директор музея Лейла Алиева, выступил первый секретарь посольства Азербайджана в Грузии Эльчин Мамедов, который поздравил участников от имени посла Дурсуна Гасанова, а также проинформировал их о празднике Новруз. Он отметил, что символизирующий приход весны Новруз является праздником дружбы, равенства, благосостояния.

Выступившие далее советник министра культуры Грузии Георгий Гегечгория, президент Фонда виноградарства Грузии Степан Асетиани, председатель Совета старейшин Грузии Исаг Новрузов и другие поздравили азербайджанский народ по случаю праздника Новруз, отметив древние дружественные отношения, существующие между народами Азербайджана и Грузии.

Мероприятие продолжилось концертной программой.

Выставка состоялась при поддержке министерства культуры Грузии, посольства Азербайджана в этой стране и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).