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В Таджикистане пройдут Дни культуры Азербайджана

В Таджикистане пройдут Дни культуры Азербайджана С 19 по 22 мая в Таджикистане состоятся Дни культуры Азербайджана.
Kультурная политика
17 мая 2025 г. 19:30
В Таджикистане пройдут Дни культуры Азербайджана

С 19 по 22 мая в Таджикистане состоятся Дни культуры Азербайджана.

Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, проведение этого мероприятия внесет новый вклад в культурный обмен и будет способствовать дальнейшему сближению наших стран, являющихся стратегическими партнёрами.

Отмечается, что впервые Дни культуры Таджикистана прошли в Азербайджане в 2007 году, а в 2008 году в дружественной стране были организованы Дни культуры Азербайджана.

В последующие годы стороны участвовали в книжных выставках, осуществлялись визиты творческих коллективов обеих стран. Проведённые в мае 2024 года в Баку и Гяндже Дни культуры Таджикистана стали очередным свидетельством развития культурных связей между двумя государствами.

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Версия на азербайджанском языке Tacikistanda Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri keçiriləcək

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