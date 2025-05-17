В Таджикистане пройдут Дни культуры Азербайджана

С 19 по 22 мая в Таджикистане состоятся Дни культуры Азербайджана.

С 19 по 22 мая в Таджикистане состоятся Дни культуры Азербайджана.

Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, проведение этого мероприятия внесет новый вклад в культурный обмен и будет способствовать дальнейшему сближению наших стран, являющихся стратегическими партнёрами.

Отмечается, что впервые Дни культуры Таджикистана прошли в Азербайджане в 2007 году, а в 2008 году в дружественной стране были организованы Дни культуры Азербайджана.

В последующие годы стороны участвовали в книжных выставках, осуществлялись визиты творческих коллективов обеих стран. Проведённые в мае 2024 года в Баку и Гяндже Дни культуры Таджикистана стали очередным свидетельством развития культурных связей между двумя государствами.