В Таджикистане проходят Дни культуры Азербайджана

В Таджикистане проходят Дни культуры Азербайджана.

В Таджикистане проходят Дни культуры Азербайджана.

Как сообщает сотрудник Report из Душанбе, представляющая Азербайджан делегация уже прибыла в столицу Таджикистана.

В рамках мероприятий, которые продлятся до 22 мая, будет представлена программа, отражающая богатую культуру Азербайджана.

20 мая состоится гала-концерт, посвященный церемонии открытия Дней культуры. Мероприятия и концертные программы пройдут не только в Душанбе, но и в городе Дангара.

Напомним, что Дни культуры Таджикистана в Азербайджане впервые были проведены в 2007 году, а Дни культуры Азербайджана в Таджикистане - в 2008 году.