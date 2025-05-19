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В Таджикистане проходят Дни культуры Азербайджана

В Таджикистане проходят Дни культуры Азербайджана В Таджикистане проходят Дни культуры Азербайджана.
Kультурная политика
19 мая 2025 г. 13:18
В Таджикистане проходят Дни культуры Азербайджана

В Таджикистане проходят Дни культуры Азербайджана.

Как сообщает сотрудник Report из Душанбе, представляющая Азербайджан делегация уже прибыла в столицу Таджикистана.

В рамках мероприятий, которые продлятся до 22 мая, будет представлена программа, отражающая богатую культуру Азербайджана.

20 мая состоится гала-концерт, посвященный церемонии открытия Дней культуры. Мероприятия и концертные программы пройдут не только в Душанбе, но и в городе Дангара.

Напомним, что Дни культуры Таджикистана в Азербайджане впервые были проведены в 2007 году, а Дни культуры Азербайджана в Таджикистане - в 2008 году.

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Версия на английском языке Days of Azerbaijani culture underway in Tajikistan
Версия на азербайджанском языке Tacikistanda Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri keçirilir

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