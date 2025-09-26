В Сумгайыте состоялась премьера спектакля, посвященного Натигу Гасымову

В Сумгайытском Государственном драматическом театре состоялась премьера спектакля "Бессмертный", посвященного национальному герою Натигу Гасымову.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, постановку героической драмы, основаннрй на одноименном произведении Эльшана Серханоглу, осуществил народный артист Азербайджана Фирудин Магеррамов. Художественное оформление спектакля выполнил автор пьесы Эльшан Серханоглу, а режиссером-постановщиком выступил Умид Аббасзаде.

В моноспектакле выступил молодой актер Элай Хасыев.

В центре повествования – подвиг Натига Гасымова, который после гибели шестерых своих товарищей на протяжении пяти долгих дней в одиночку оказывал сопротивление в окруженной Албанской церкви, не сдаваясь, несмотря на все давление со стороны армян.

Хотя Натиг Гасымов согласился сдаться, чтобы спасти жизни 22 жителей, взятых в заложники в Ходжалы, до последнего момента он не отдал врагу флаг Азербайджана и стал шехидом в результате пыток, которым подвергся в плену.

Отметим, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 25 июня 2024 года Натиг Гасымов был посмертно удостоен звания "Национальный герой Азербайджана".