В Стамбуле представили документальный фильм Hədəf Kızılelma

Сегодня в Стамбуле состоялась церемония презентации документального фильма Hədəf Kızılelma (Цель - Кызылелма).
Как передает командированный в Турцию корреспондент
Документальный фильм рассказывает об истории создания боевого беспилотного летательного аппарата Bayraktar Kızılelma, его назначении и вкладе в турецкую военную промышленность.
Отметим, что в фильме также отразились слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, озвученные о БПЛА "Байрактар" в период 44-дневной Отечественной войны, а также исторические кадры, сделанные беспилотником в период войны.