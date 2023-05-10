В Стамбуле представили документальный фильм Hədəf Kızılelma

Сегодня в Стамбуле состоялась церемония презентации документального фильма Hədəf Kızılelma (Цель - Кызылелма).

Сегодня в Стамбуле состоялась церемония презентации документального фильма Hədəf Kızılelma (Цель - Кызылелма).

Как передает командированный в Турцию корреспондент Report , в церемонии приняли участие технический директор компании Baykar Сельджук Байрактар, генеральный директор - Халук Байрактар, ряд официальных лиц, а также сотрудники компании и представители СМИ.

Документальный фильм рассказывает об истории создания боевого беспилотного летательного аппарата Bayraktar Kızılelma, его назначении и вкладе в турецкую военную промышленность.

Отметим, что в фильме также отразились слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, озвученные о БПЛА "Байрактар" в период 44-дневной Отечественной войны, а также исторические кадры, сделанные беспилотником в период войны.