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В Стамбуле представили документальный фильм Hədəf Kızılelma

В Стамбуле представили документальный фильм Hədəf Kızılelma Сегодня в Стамбуле состоялась церемония презентации документального фильма Hədəf Kızılelma (Цель - Кызылелма).
Kультурная политика
10 мая 2023 г. 22:40
В Стамбуле представили документальный фильм Hədəf Kızılelma

Сегодня в Стамбуле состоялась церемония презентации документального фильма Hədəf Kızılelma (Цель - Кызылелма).

Как передает командированный в Турцию корреспондент Report, в церемонии приняли участие технический директор компании Baykar Сельджук Байрактар, генеральный директор - Халук Байрактар, ряд официальных лиц, а также сотрудники компании и представители СМИ.

Документальный фильм рассказывает об истории создания боевого беспилотного летательного аппарата Bayraktar Kızılelma, его назначении и вкладе в турецкую военную промышленность.

Отметим, что в фильме также отразились слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, озвученные о БПЛА "Байрактар" в период 44-дневной Отечественной войны, а также исторические кадры, сделанные беспилотником в период войны.

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Версия на азербайджанском языке Фото İstanbulda “Hədəf Kızılelma” sənədli filminin təqdimat mərasimi keçirilib

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