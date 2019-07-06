Число объектов, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, достигло 1100

6 июля в рамках проходящей в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО были представлены номинации.

Как сообщает Report, председатель оргкомитета сессии, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что на вчерашнем заседании в список Всемирного наследия были включены 8 номинаций.

По словам министра, сегодня в список будут включены новые номинации. "Нам предстоят бурные дискуссии", - подчеркнул министр.

Сессия начала работу обсуждением вопроса включения в список Всемирного наследия Дильмунских курганов в Бахрейне. Было подчеркнуто, что Дильмун являлся значимым торговым путем и на этапе своего развития простирался на территориях Бахрейна, Кувейта и Саудовской Аравии.

В результате обсуждений Дильмунские курганы были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Таким образом, список объектов, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, достиг 1100.