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Число объектов, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, достигло 1100

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО вошли 1100 объектов

6 июля в рамках проходящей в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО были представлены номинации.

Как сообщает Report, председатель оргкомитета сессии, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что на вчерашнем заседании в список Всемирного наследия были включены 8 номинаций. 

По словам министра, сегодня в список будут включены новые номинации. "Нам предстоят бурные дискуссии", - подчеркнул министр. 

Сессия начала работу обсуждением вопроса включения в список Всемирного наследия Дильмунских курганов в Бахрейне. Было подчеркнуто, что Дильмун являлся значимым торговым путем и на этапе своего развития простирался на территориях Бахрейна, Кувейта и Саудовской Аравии. 

В результате обсуждений Дильмунские курганы были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Таким образом, список объектов, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, достиг 1100. 

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