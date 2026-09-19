Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Союзе композиторов Азербайджана призвали развивать и популяризировать академическую музыку

    Kультурная политика
    • 19 сентября, 2026
    • 11:03
    В Союзе композиторов Азербайджана призвали развивать и популяризировать академическую музыку

    Председатель Союза композиторов Азербайджана Фирангиз Ализаде призвала уделить особое внимание развитию, сохранению и продвижению академической музыки на различных площадках.

    Как сообщает Report, об этом она заявила на первом съезде Союза композиторов тюркского мира в Баку.

    По ее словам, в дальнейшем этому направлению следует уделять особое внимание.

    "У нас есть мугам, эстрадная музыка, народные песни, ашугская музыка и джаз - ни к одному из этих направлений у нас нет никаких претензий. Однако в сфере академической музыки существуют очень серьезные проблемы. Я хотела бы, чтобы именно это стало главным направлением нашей дальнейшей работы: развивать, создавать и сохранять академическую музыку, а также популяризировать ее на различных площадках", - сказала Фирангиз Ализаде.

    Она также выразила уверенность, что съезд станет успешной площадкой для обмена мнениями по этим вопросам.

    Фирангиз Ализаде Союз композиторов Азербайджана День национальной музыки
    Firəngiz Əlizadə: Akademik musiqiyə diqqəti artırmaq lazımdır

    Последние новости

    13:00

    Три года назад азербайджанская армия начала операцию по восстановлению суверенитета

    Внутренняя политика
    12:48

    Поступления от налога на прибыль в Азербайджане приблизятся к 7 млрд манатов в 2027г

    Финансы
    12:36
    Фото

    В Баку прошел первый съезд Союза композиторов тюркского мира - ОБНОВЛЕНО

    Kультурная политика
    12:35

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 29° тепла

    Экология
    12:33

    Ираклий Кобахидзе: Восстановление территориальной целостности Грузии является нашей основной задачей

    В регионе
    12:12
    Фото
    Видео

    В Ханкенди идет подготовка ко Дню города

    Внутренняя политика
    12:09

    В Анкарском университете состоялось открытие барельефа и аудитории Ахмеда Агаоглу

    Внешняя политика
    12:08
    Фото
    Видео

    В Агдере строятся новые ГЭС и цифровая энергетическая инфраструктура

    Энергетика
    11:41

    Доходы Азербайджана от аренды госимущества вырастут на 20% в 2027г

    Финансы
    Лента новостей