В Союзе композиторов Азербайджана призвали развивать и популяризировать академическую музыку

Председатель Союза композиторов Азербайджана Фирангиз Ализаде призвала уделить особое внимание развитию, сохранению и продвижению академической музыки на различных площадках.

Как сообщает Report, об этом она заявила на первом съезде Союза композиторов тюркского мира в Баку.

По ее словам, в дальнейшем этому направлению следует уделять особое внимание.

"У нас есть мугам, эстрадная музыка, народные песни, ашугская музыка и джаз - ни к одному из этих направлений у нас нет никаких претензий. Однако в сфере академической музыки существуют очень серьезные проблемы. Я хотела бы, чтобы именно это стало главным направлением нашей дальнейшей работы: развивать, создавать и сохранять академическую музыку, а также популяризировать ее на различных площадках", - сказала Фирангиз Ализаде.

Она также выразила уверенность, что съезд станет успешной площадкой для обмена мнениями по этим вопросам.