В Шуше встретятся министры шести стран

В Шуше 13-14 октября пройдет 40-е заседание Постоянного совета министров культуры стран Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

В Шуше 13-14 октября пройдет 40-е заседание Постоянного совета министров культуры стран Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Об этом сообщил анкарскому бюро Report заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Саит Юсуф.

По его словам, в заседании примут участие министры культуры 6 стран - основателей организации - Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана. Традиционно на заседании будет обсуждена деятельность ТЮРКСОЙ, озвучены планы на 2024 год, приняты соответствующие решения.

Замгенсека также сообщил о некоторых решениях, которые будут приняты на закрытии мероприятия.

"В 2024 году звание "Культурной столицы тюркского мира" перейдет от города Шуша к туркменскому городу Анев", - уточнил С.Юсуф.

Он также высоко оценил активность Азербайджана в рамках организации, отметив что наша страна всегда поддерживала деятельность ТЮРКСОЙ и продолжает делать это.