В Шуше состоялся поэтический меджлис азербайджанских и узбекских поэтов

В освобожденной спустя 28 лет от армянской оккупации Шуше – культурной столице Азербайджана, состоялось официальное открытие поэтического меджлиса "Меджлиси-фарамушан" с участием поэтов Азербайджана и Узбекистана.

В освобожденной спустя 28 лет от армянской оккупации Шуше – культурной столице Азербайджана, состоялось официальное открытие поэтического меджлиса "Меджлиси-фарамушан" с участием поэтов Азербайджана и Узбекистана.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, в церемонии открытия приняли участие представители Министерства культуры Азербайджана, Союза писателей обеих стран, а также поэты.

В первую очередь, азербайджанские поэты посетили усыпальницу известного представителя карабахской литературной школы Моллы Панаха Вагифа, возложили цветы к бюсту Хуршудбарну Натаван.

Открыл мероприятие директор Центра культуры Азербайджана им.Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов, который рассказал о проекте "Меджлиси-фарамушан".

Также выступили завотделом книжной промышленности Министерства культуры Азербайджана, доктор философии по истории Акиф Марифли, секретарь Союза писателей Азербайджана по международным вопросам Селим Бабуллаоглу, заместитель председателя Союза писателей Узбекистана Кайрат Меджид и др.

Затем "Меджлиси-фарамушан" продолжилось с участием азербайджанских и узбекских поэтов.