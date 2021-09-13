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В Шуше пройдет XIII Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли

В Шуше пройдет XIII Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли С 18 по 24 сентября запланировано проведение традиционного Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли.
Kультурная политика
13 сентября 2021 г. 18:08
В Шуше пройдет XIII Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли

С 18 по 24 сентября запланировано проведение традиционного Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Распоряжением президента Азербайджанской Республики город Шуша был объявлен культурной столицей страны. По этой причине один из первых концертов фестиваля в этом году состоится в Шуше. 18 сентября под руководством народного артиста Агаверди Пашаева в Шуше состоится концерт под открытым небом с участием Азербайджанского Государственного ансамбля песни и танца имени Ф.Амирова и известных солистов.

Кроме того, в рамках этого фестиваля запланировано несколько мероприятий в Баку, Гяндже, Агдаме. В то же время в рамках нынешнего фестиваля у молодежи впервые появилась возможность проявить себя на большой сцене.

В рамках фестиваля, наряду с художественными коллективами и солистами Азербайджана, планируется выступление известных музыкантов из США и Польши.

В связи с текущими условиями пандемии доступ к мероприятиям будет возможен только по специальным приглашениям и паспорту COVID.

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Версия на азербайджанском языке Sentyabrın 18-dən 24-dək Şuşada Üzeyir Hacıbəyli Musiqi Festivalı keçiriləcək

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