В Санкт-Петербурге азербайджанские исполнители дали концерты в День Государственного флага

© Report

Москва. 10 ноября. REPORT.AZ/ Два исполнителя из Азербайджана одновременно дали концерты в разных залах Санкт-Петербургской филармонии, сообщает российское бюро Report.

В Малом зале прошел сольный концерт известного джазмена и выпускника Хорового училища при Ленинградской капелле и училища имени Мусоргского Гасана Багирова, который представил публике свою унисонную гитарно-вокальную композицию.

Наряду с этим в Большом зале филармонии прошел концерт оперной певицы Регины Рустамовой в сопровождении Государственного академического русского оркестра имени В.В.Андреева под руководством Дмитрия Хохлова. Выпускница Азербайджанской музыкальной академии и солистка Мариинского театра Регина Рустамова исполнила песню Лауры из оперы "Каменный гость", романс "Не уходи" Н.Зубкова и другие классические произведения русской и мировой оперной сцены.

Оба концерта были приурочены ко Дню Государственного флага Азербайджана и прошли при поддержке Генерального консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге.

Концерты собрали российских любителей музыки, представителей творческой интеллигенции и азербайджанской диаспоры северной столицы России.