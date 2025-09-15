В Риме состоится концерт по случаю 140-летия Узеира Гаджибейли при поддержке Министерства культуры.

Как сообщили Report в ведомстве, в концертной программе, которая пройдет 16 сентября в известном музыкальном учебном заведении Рима - Консерватории Санта-Чечилия, прозвучат произведения основоположника азербайджанской классической музыки Узеира Гаджибейли, а также Фикрета Амирова, Тофига Гулиева, Муслима Магомаева и композиторов из зарубежных стран.

На вечере, где также выступят оперная певица Чинара Ширин и пианистка Светлана Косятова, танцевальная группа "Ритм" представит национальные танцы, народную музыку и шоу на нагаре.

Отметим, что в рамках XVII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, который пройдет с 18 по 28 сентября при организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры, запланированы концерты и мероприятия в различных регионах мира.