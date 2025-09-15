Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    В Риме состоится концерт по случаю 140-летия Узеира Гаджибейли

    Kультурная политика
    • 15 сентября, 2025
    • 18:09
    В Риме состоится концерт по случаю 140-летия Узеира Гаджибейли

    В Риме состоится концерт по случаю 140-летия Узеира Гаджибейли при поддержке Министерства культуры.

    Как сообщили Report в ведомстве, в концертной программе, которая пройдет 16 сентября в известном музыкальном учебном заведении Рима - Консерватории Санта-Чечилия, прозвучат произведения основоположника азербайджанской классической музыки Узеира Гаджибейли, а также Фикрета Амирова, Тофига Гулиева, Муслима Магомаева и композиторов из зарубежных стран.

    На вечере, где также выступят оперная певица Чинара Ширин и пианистка Светлана Косятова, танцевальная группа "Ритм" представит национальные танцы, народную музыку и шоу на нагаре.

    Отметим, что в рамках XVII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, который пройдет с 18 по 28 сентября при организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры, запланированы концерты и мероприятия в различных регионах мира.

    Узеир Гаджибейли 140-летие Рим
    Romada Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyi münasibətilə konsert olacaq

    Последние новости

    18:21

    Израиль сталкивается с растущей экономической изоляцией

    Другие страны
    18:15

    Джевдет Йылмаз посетит Кыргызстан с официальным визитом

    В регионе
    18:14

    Азербайджан и Китай обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    18:09

    В Риме состоится концерт по случаю 140-летия Узеира Гаджибейли

    Kультурная политика
    18:08
    Видео

    Совместная операция СГБ и МВД: в Шуше найден крупный тайник с оружием

    Происшествия
    18:06
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:04
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с жителями сел Ходжалинского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    18:04

    Минсельхоз: 20% выбросов парниковых газов в Азербайджане приходится на агросектор

    АПК
    18:02
    Фото
    Видео

    В ходе учений "Вечное братство – IV" состоялся "День высокопоставленного наблюдателя"

    Армия
    Лента новостей