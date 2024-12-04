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В рамках проекта "Творческой мастерской Шуша" состоялся тренинг для участников

В рамках проекта "Творческой мастерской Шуша" состоялся тренинг для участников В городе Шуша, объявленном "Молодежной столицей" исламских стран, в рамках проекта "Творческой мастерской Шуша" состоялся тренинг, на котором участникам была продемонстрирована техника изготовления чарыха - вида национальной азербайджанской обуви.
Kультурная политика
4 декабря 2024 г. 14:03
В рамках проекта Творческой мастерской Шуша состоялся тренинг для участников

В городе Шуша, объявленном "Молодежной столицей" исламских стран, в рамках проекта "Творческой мастерской Шуша" состоялся тренинг, на котором участникам была продемонстрирована техника изготовления чарыха - вида национальной азербайджанской обуви.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, тренинг для 14 участников из разных стран провел мастер Ибрагим Эюблу.

В нем приняли участие студенты Карабахского университета и Бакинской музыкальной академии, а также волонтеры из Узбекистана, Ирана, Турции, Афганистана и Марокко.

Изготовленные декоративные изделия ручной работы были подарены самим участникам.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Şuşa Yaradıcılıq Emalatxanası” çərçivəsində iştirakçılara təlim keçirilib

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