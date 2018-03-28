В рамках дней Франкофонии в Баку будут продемонстрированы 8 фильмов

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Дни франкофонии-2018 пройдут в Азербайджане с 1 по 14 апреля.

Как сообщает Report, в рамках традиционных Дней франкофонии в Баку будут организованы различные мероприятия, в том числе концерты, выставки, конференции и показы фильмов на французском языке.

В этом году бакинскому зрителю будут продемонстрированы 8 фильмов, представленных посольствами Франции, Греции, Венгрии, Литвы, Марокко, Мексики, Румынии и представительством ЕС в Азербайджане и отражающих разнообразие франкоязычного кинематографического творчества.

Фильмы можно будет увидеть в Центре современного искусства "YARAT", Landmark и CinemaPlus Azərbaycan.

Также в рамках Дней франкофонии в Баку дадут совместный концерт французский джазовый исполнитель Пьер Де Трегомен и азербайджанский ханенде Гочаг Аскеров.

"Европейский союз и Международная организация франкофонии придерживаются принципа языкового и культурного разнообразия", - заявил глава политического отдела представительства Европейского союза в Азербайджане Денис Даниилидис. По его словам, языки открывают огромные возможности для культурного обмена и сотрудничества.

Дни франкофонии ежегодно проводятся в Баку весной. Франкофония объединяет людей, говорящих на французском языке. С 1970 года действует и организация с аналогичным названием, которая занимается сотрудничеством франкоязычных стран мира.