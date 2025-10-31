Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    В рамках ART Weekend представлен перформанс "Фисташка: живое наследие"

    Kультурная политика
    • 31 октября, 2025
    • 21:58
    В рамках ART Weekend представлен перформанс Фисташка: живое наследие

    В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова 31 октября состоялось еще одно мероприятие - презентация проекта "Полет в Баку. Art Weekend. Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW) "Фисташка: живое наследие".

    Как сообщает Report, сначала был представлен моноспектакль по мотивам рассказа Максуда Ибрагимбекова "Фисташковое дерево".

    В центре произведения, переносящего читателя в мир эмоций, воспоминаний и ностальгии, - фисташковое дерево, ставшее символом неразрывной связи прошлого и настоящего.

    Эта история, одна из самых впечатляющих работ Максуда Ибрагимбекова, рассказывает историю глазами ребенка. В этом моноспектакле роль взрослого мальчика, вспоминающего свое детство в военные годы, исполнил заслуженный артист Азербайджана Шовги Гусейнов.

    Зрители вместе с ним перенеслись в небольшой бакинский дворик, в центре которого растет большое фисташковое дерево.

    Затем был представлен триптих - произведение, состоящее из трех ковров, сотканных ОАО "Азерхалча".

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева ознакомилась с композицией.

    Отмечалось, что композиция показывает, что жизнь может начаться заново и приносить плоды, несмотря на трудности. Вода представлена как важный символ, связывающий три части триптиха. Она подчеркивает цикличность жизни как символ жизненной силы, необходимой для роста и развития.

    Затем при участии Лейлы Алиевой на террасе Центра было посажено фисташковое дерево.

    Отметим, что эта церемония воплощает собой символ заботы о воде, жизни и природе. Фисташка описывается как единство прошлого и будущего, искусства и экологии, человека и земли.

    Затем основатель и руководитель общественного объединения IDEA посетила Фестиваль оливок, организованный в Ичеришехер и ознакомилась с оливками и оливковой продукцией, привезенными из разных регионов нашей страны. В ходе посещения, которое прошло в атмосфере искреннего общения с гостями и туристами нашего города, пришедшими на фестиваль, также были сделаны памятные фотографии.

    Лейла Алиева IDEA Азерхалча
    Фото
    "ART Weekend" çərçivəsində "Püstə: canlı irs" performansı təqdim edilib

    Последние новости

    22:41

    Охранять небо Эстонии в 2026 году впервые будут ВВС Турции

    Другие страны
    22:26

    Фидан заявил о трудностях в завершении российско-украинской войны

    В регионе
    22:09

    Трамп: США и Канада не будут возобновлять торговые переговоры

    Другие страны
    21:58
    Фото

    В рамках ART Weekend представлен перформанс "Фисташка: живое наследие"

    Kультурная политика
    21:49
    Фото

    Предприниматели СПП ознакомились с бизнес-возможностями в Азербайджане

    Бизнес
    21:28

    CNN: Пентагон одобрил поставки Украине крылатых ракет Tomahawk

    Другие страны
    21:14
    Фото

    Бакинский военный суд завершил судебное следствие по делу граждан Армении

    Происшествия
    20:56
    Видео

    Хикмет Гаджиев: Азербайджан выводит отношения с США до уровня стратегического партнерства

    Внешняя политика
    20:34

    Посол: Принцип "Одна нация - два государства" превратился в геополитическое единство

    Внешняя политика
    Лента новостей